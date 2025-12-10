La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
/ LISE ASERUD
Agencia EFE
Agencia EFE

Opositora venezolana María Corina Machado saluda en Oslo a sus seguidores
La líder opositora venezolana salió este viernes al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega, desde donde , pero sonriente a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

Es la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.

Francisco Sanz

Noticia en desarrollo...

