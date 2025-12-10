Opositora venezolana María Corina Machado saluda en Oslo a sus seguidores

Escucha la noticia
La líder opositora venezolana María Corina Machado salió este viernes al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega, desde donde saludó ya de madrugada visiblemente cansada, pero sonriente a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.
Es la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.
