“Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Sé exactamente los riesgos que corro”, dice María Corina Machado desde Oslo

La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ha estado escondida durante meses, declaró a la cadena británica BBC que regresará a su país, a pesar de conocer “exactamente los riesgos” que eso supone, tras viajar de manera encubierta a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz 2025.

“Por supuesto que voy a regresar. Sé exactamente los riesgos que corro. Voy a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa”, afirmó la política en una entrevista con la BBC divulgada hoy.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Hasta hace poco, el lugar donde creía que tenía que estar era Venezuela; el lugar donde creo que tengo que estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo", añadió.

La líder opositora habló después de aparecer anoche en el balcón de un hotel noruego, donde fue recibida con gritos de «valiente» por parte de una multitud, que luego entonó el himno nacional venezolano.

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes reunidos frente al Grand Hotel de Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. (Foto de Jonas Been Henriksen / NTB / AFP). / JONAS BEEN HENRIKSEN

“Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie. De repente, en cuestión de horas, he podido ver a las personas que más quiero, tocarlas, llorar y rezar juntas”, agregó.

Machado ha denunciado durante mucho tiempo al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como «criminal» y ha llamado a los venezolanos a unirse para derrocarlo.

“El gobierno venezolano dice que soy terrorista y que tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel, y me buscan”, dijo. “Así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso”, admitió Machado.

“Solo quiero decir hoy que estoy aquí, porque muchos hombres -dijo- y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo”.

Se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado, en las que Maduro obtuvo un tercer mandato de seis años, pero los resultados fueron ampliamente desestimados internacionalmente por no ser ni libres ni justos.

“Necesitamos abordar este régimen no como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal”, dijo Machado, y acusó al régimen de Maduro de estar financiado por actividades delictivas como el narcotráfico y el tráfico de personas, y reiteró sus llamados a la comunidad internacional para que ayude a Venezuela a «cortar esos flujos» de recursos criminales.

Maduro, por su parte, siempre ha negado tener vínculos con los cárteles de la droga.

Cuando se le preguntó a Machado si apoyaría un ataque militar estadounidense en suelo venezolano, dados los recientes ataques de Washington a presuntos buques cargados de droga, Machado no respondió directamente, sino que acusó a Maduro de “entregar nuestra soberanía a organizaciones criminales”.

Afirmó que ella y su equipo están preparados para formar gobierno en Venezuela y que se ofreció a reunirse con el equipo de Maduro para buscar una transición pacífica, pero «lo rechazaron».

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada fugitiva si viajaba a Noruega a recoger su premio, alegando que estaba acusada de «actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo».

La BBC dice que los detalles de su viaje a Oslo se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde se encontraba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia de entrega del premio, que fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Según el Wall Street Journal, para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar 10 controles militares sin ser descubierta y se escapó en una lancha de madera desde un pueblo pesquero costero. El plan se gestó durante dos meses, según el rotativo, que cita a una persona cercana a la operación.

Para la huida, se contó con la asistencia de una red venezolana que ayuda a las personas a huir del país.