La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT
María Corina Machado solicita ayuda a los países democráticos para bloquear los ingresos de Maduro
María Corina Machado solicita ayuda a los países democráticos para bloquear los ingresos de Maduro

María Corina Machado solicita ayuda a los países democráticos para bloquear los ingresos de Maduro

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz pidió este jueves ayuda a “los países democráticos” para bloquear los ingresos que sostienen “la estructura represiva del régimen” de .

En una rueda de prensa desde Oslo, subrayó que el “régimen” de Maduro “se apoya en regímenes totalitarios para atacar a millones de venezolanos”, y pidió al mundo ayuda para bloquear el ingreso de los recursos que soportan dicha estructura.

Machado añadió que Maduro se apoya en “sistemas criminales” y que se necesita que las democracias del mundo respalden a los ciudadanos de Venezuela.

La líder opositora hizo estas declaraciones un día después de que el , a la que ella no llegó a tiempo.

Estar aquí hoy es una prueba de lo que la voluntad de la gente, la valentía y el amor es capaz de conseguir. Llegué un poco tarde, pero estoy aquí”, añadió Machado, que dijo que intentará volver a su país “lo antes posible”, aunque todavía no sabe cuándo.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir el Nobel de la Paz el miércoles 10 de diciembre, por lo que lo recogerá su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón. (AFP)

