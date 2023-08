El cuerpo sin vida de la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda, quien estaba desaparecida desde hace dos semanas en Berlín, fue encontrado este sábado en un canal de la capital de Alemania.

La policía reportó primero el hallazgo de un cuerpo que correspondía con las características de la estudiante de 24 años. El cadáver estaba flotando en las aguas de un canal en los límites del barrio Adlershof, en el sur de Berlín.

Poco después, la familia Sánchez Castañeda confirmó que se trataba de su hija, quien desapareció el 22 de julio. “Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad”, señalaron en un comunicado.

La canciller mexicana Alicia Bárcena dijo en Twitter: “Daremos puntual seguimiento a la investigación de lo ocurrido. Nuestro más sentido pésame”.

Sánchez Castañeda estaba en Berlín cursando una maestría.

La familia y los compañeros y amigos de María Fernanda Sánchez habían organizado búsquedas de la joven en Berlín. (EPA).

El gobierno de México había solicitado una ficha amarilla de búsqueda a la Interpol y apoyo a las autoridades alemanas tras la desaparición.

En su reporte, la policía de Berlín indicó que “no se puede asumir ninguna culpa de terceros”, pero añadió que se trata de una investigación en curso.

Pocos días después de la desaparición de la joven, las autoridades alemanas indicaron que en un comunicado que había “indicios” de que Sánchez Castañeda atravesaba “una situación psicológica excepcional”.

Sin embargo, su familia aseguraba que se encontraba bien y “muy contenta” por sus planes inmediatos.

¿Qué se supo desde su desaparición?

“Maffy”, como era conocida la joven, estaba por concluir una maestría en Berlín.

Antes de su desaparición, había acordado reunirse con sus compañeros de clase con los que trabajaba en un proyecto. Pero antes de su desaparición, el sábado 22 de julio, canceló su asistencia a la reunión.

Sus padres, que la llamaban los fines de semana, no pudieron localizarla. Dos días después reportaron que estaba desaparecida.

“El domingo, cuando marcamos, no nos contestó, ni a los mensajes, y eso nos prendió alarmas rojas. Quisimos buscarla por otros medios y al no lograrlo pedimos que abrieran su puerta y no estaba”, explicó su padre, Francisco Javier Sánchez, a la emisora mexicana Tv Azteca.

La policía ingresó a su departamento en Büchnerweg y encontró su celular, laptop y otros objetos personales.

Sus padres se trasladaron a Berlín para participar en la búsqueda. La comunidad latina en la capital alemana y colectivos locales se sumaron a los esfuerzos de localización.

Carolina Castañeda y Francisco Javier Sánchez, los padres de la joven, participaron en labores de búsqueda en Berlín. (EPA).

Pese a que la policía indicó que María Fernanda Sánchez pasaba por “una situación psicológica excepcional”, su padre considera que la joven no vivía una situación problemática en particular.

“Para nosotros, como lo vemos, es que tiene más o menos 5 meses viviendo en Berlín y venir a vivir sola no es fácil para una persona. Nos comentaba que extrañaba mucho a la familia, al país, la comida, su vida que tenía allá [en México]”, señaló Francisco Javier Sánchez a la prensa.

“Hemos estado en conversaciones con sus compañeros de la escuela, sus amigos, y nos dicen que ella estaba todo el tiempo muy contenta, muy positiva. Estaba haciendo planes para viajar en poco tiempo a España”, añadió.

Las tareas de búsqueda se habían concentrado en lugares boscosos de Berlín. (EPA).

Este sábado, un transeúnte notó que había “un cuerpo flotando en el canal Teltow cerca del puente Altglienicker y alertó a la policía y a los bomberos”, informó la policía de Berlín.

“De acuerdo con la información actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros. Las investigaciones de la policía criminal están en curso”, añadió.