Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España (EFE).
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España (EFE).
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Varios ministros y jefes de partidos políticos de Francia cargaron el domingo contra el “mugriento racismo” y el “odio” de un artículo escrito por el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, que habla de una selección francesa de fútbol “sin franceses”.

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