Varios ministros y jefes de partidos políticos de Francia cargaron el domingo contra el “mugriento racismo” y el “odio” de un artículo escrito por el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, que habla de una selección francesa de fútbol “sin franceses”.

En escasos días de la semifinal del Mundial entre Francia y España, Mariano Rajoy, presidente del gobierno entre 2011 y 2018 por el Partido Popular (conservador), analizó a la selección francesa en el medio El Debate.

En su columna el exmandatario español valoró que los Bleus cuentan con “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”.

“La selección francesa no incluye sólo a franceses. Francia no es un país étnico, no tiene color de piel o religión. Es una nación política reunida alrededor de los valores republicanos. Mal que le pese a la derecha racista”, reaccionó en la red social X el patrón del Partido Socialista francés Olivier Faure.

“Ayer, una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del gobierno de España: no pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia”, cargó por su parte Fabien Roussell, líder del Partido Comunista francés.

También han llegado reacciones por parte del gobierno galo.

“Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de ‘salidas de tono’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa”, cargó la ministra de Ultramar Naima Moutchou, del partido de centroderecha Horizontes, invitando a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a iniciar “medidas”.

La también ministra Aurore Bergé, encargada de la cartera de Lucha contra las Discriminaciones, criticó los “repetidos deslices racistas”.

“Es momento de que paren y que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio”, añadió la política del partido Renacimiento.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, al ser preguntado en la televisión BFMTV, valoró que si esa declaración “era exacta”, era “absolutamente inaceptable”.

La declaración de Mariano Rajoy, cuyo gobierno cayó en 2018 en una moción de censura instigada por investigaciones hacia su partido por financiamiento ilegal, también ha levantado reacciones en España.

“Algún incauto creyó alguna vez que este zoquete post franquista corrupto al que el Poder judicial de este país ha librado de la cárcel por una puerta lateral, era un tipo moderado”, cargó el Ministro de Transportes Óscar Puente en la red social X.

La embajada de Francia en Madrid también reaccionó en redes sociales.

“Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también”.