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Resumen

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Foto: EFE/Adriana Thomasa/Archivo
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Foto: EFE/Adriana Thomasa/Archivo
Por Agencia EFE

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, criticó este domingo las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy sobre la selección francesa, también conocida como los ‘Bleus, por tener un “tufo de racismo intolerable” y ser contrarias a la realidad del equipo nacional.

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