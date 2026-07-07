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Resumen

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La presidenta del grupo parlamentario de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, posa antes de una entrevista en el informativo vespertino del canal de televisión francés TF1. (Foto de Christian Hartmann / AFP).
La presidenta del grupo parlamentario de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, posa antes de una entrevista en el informativo vespertino del canal de televisión francés TF1. (Foto de Christian Hartmann / AFP).
/ CHRISTIAN HARTMANN
Por Agencia AFP

Marine Le Pen confirmó este martes que liderará a una extrema derecha en posición de fuerza en la elección presidencial de Francia en 2027, pese a que una condena por malversación le impuso el uso de un brazalete electrónico durante un año.

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