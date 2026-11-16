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Resumen

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Marine Le Pen en el Parque de Exposiciones de la Puerta de Versalles, en París, el 13 de noviembre de 2026. (Foto de GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)
Marine Le Pen en el Parque de Exposiciones de la Puerta de Versalles, en París, el 13 de noviembre de 2026. (Foto de GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)
/ GEOFFROY VAN DER HASSELT
Por Agencia AFP

La líder ultraderechista Marine Le Pen aseguró este lunes que no proporcionará más ayuda financiera a Ucrania si llega a la presidencia de Francia en 2027, tras una reunión a puerta cerrada con el embajador de Ucrania en París.

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