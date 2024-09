La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, considera que el presidente, Emmanuel Macron “ha tenido en cuenta” los criterios de su partido a la hora de elegir a Michel Barnier como primer ministro, aunque puntualiza que la Agrupación Nacional (RN) no ha participado en la decisión.

“No he elegido al primer ministro. No soy la directora de recursos humanos de Emmanuel Macron”, ha subrayado Le Pen este domingo en su feudo electoral de Hénin Beaumont, donde ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso político.

En declaraciones a la prensa antes de pronunciar un discurso ante los militantes, la responsable de la Agrupación Nacional (RN) ha explicado que en el proceso para nombrar al primer ministro, Macron contactó con ella.

Según su versión, precisó cuáles serían los criterios que les llevarían a votar con carácter inmediato la censura de un nuevo Gobierno.

“Desde el momento en que esos criterios se respetan, cumpliremos nuestra parte”, ha afirmado.

En una entrevista con Le Journal du Dimanche publicada este domingo, Le Pen espera que Barnier será “respetuoso con lo que quieren los once millones de electores del RN” y le advierte para que no siga con la “construcción europea” en la que participó cuando tuvo responsabilidades en las instituciones comunitarias.

La líder de la extrema derecha ve elementos positivos en el nuevo primer ministro, en particular porque “parece hacer sobre la inmigración la misma constatación que nosotros. Ahora esperamos acciones”.

Una alusión a las posiciones de Barnier, que cuando se presentó en 2021 a las primarias de su partido Los Republicanos, para elegir a un candidato para el Elíseo el año siguiente, llegó a proponer una moratoria de tres a cinco años para la inmigración.

En cualquier caso, insiste en que no es la persona que querrían al frente del Gobierno porque “sólo un primer ministro del RN puede aplicar el programa del RN”.