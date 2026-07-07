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Resumen

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La líder del grupo parlamentario Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, llega al juzgado de París, Francia, para la vista sobre el veredicto de su apelación, el 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/Mohammed Badra).
La líder del grupo parlamentario Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, llega al juzgado de París, Francia, para la vista sobre el veredicto de su apelación, el 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/Mohammed Badra).
/ Mohammed Badra
Por Agencia AFP

La líder de derecha extrema Marine Le Pen fue condenada este martes a 15 meses de inhabilitación, lo que le permitiría presentarse a la elección presidencial de 2027, pero su candidatura es incierta por la pena impuesta de un año de prisión a domicilio con brazalete electrónico.

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