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La candidata presidencial francesa del partido de extrema derecha del Rally Nacional (RN), Marine Le Pen, pronuncia un discurso durante su manifestación de lanzamiento de la campaña presidencial en el Co'Met Arena en Orleans, en el centro de Francia, el 25 de octubre de 2026. (Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
La candidata presidencial francesa del partido de extrema derecha del Rally Nacional (RN), Marine Le Pen, pronuncia un discurso durante su manifestación de lanzamiento de la campaña presidencial en el Co'Met Arena en Orleans, en el centro de Francia, el 25 de octubre de 2026. (Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Por Agencia AFP

La líder de derecha extrema francesa Marine Le Pen, favorita en las encuestas para las presidenciales, pronunció este domingo su primer gran discurso de campaña, en el que prometió “restablecer el Estado de derecho” tras las recientes protestas marcadas por los disturbios.

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