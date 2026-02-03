Escuchar
(2 min)
La foto tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP

La foto tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La foto tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
La foto tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
/ LISE ASERUD
Por Agencia AFP

La justicia de Noruega abrió este martes el juicio por violaciones y maltrato contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, en un caso que empaña gravemente la imagen de la realeza en el país escandinavo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Abren juicio en Noruega al hijo de la princesa heredera, que niega acusaciones de violación
Europa

Abren juicio en Noruega al hijo de la princesa heredera, que niega acusaciones de violación

Partes de Kiev se quedan sin calefacción con hasta 20 grados bajo cero por masivo bombardeo ruso
Europa

Partes de Kiev se quedan sin calefacción con hasta 20 grados bajo cero por masivo bombardeo ruso

Extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la I Guerra Mundial en Francia
Europa

Extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la I Guerra Mundial en Francia

Detienen de nuevo en Noruega al hijo de la princesa Mette-Marit
Europa

Detienen de nuevo en Noruega al hijo de la princesa Mette-Marit