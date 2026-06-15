Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La foto tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
La foto tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
/ LISE ASERUD
Por Agencia AFP

Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos, en un caso que ha sacudido a la monarquía del país nórdico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.