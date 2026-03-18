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En esta fotografía tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, aparece Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
En esta fotografía tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, aparece Marius Borg Høiby sentado junto a su madre, la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
/ LISE ASERUD
Por Agencia EFE

La Fiscalía noruega pidió este miércoles una pena de siete años y siete meses de cárcel para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega y que está siendo juzgado en Oslo por cuatro casos de violación.

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