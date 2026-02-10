Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El boceto judicial de Ane Hem muestra a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit, durante el tercer día del juicio celebrado en el Tribunal de Distrito de Oslo el 5 de febrero de 2026. Foto: Ane Hem / NTB / AFP Marius Borg Hoiby, Crown Princess Mette-Marit's 29-year-old son from a relationship before her 2001 marriage to heir apparent Crown Prince Haakon, is on trial facing 38 charges, including raping four women and assaults against ex-girlfriends. (Photo by Ane Hem / NTB / AFP) / Norway OUT
El boceto judicial de Ane Hem muestra a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit, durante el tercer día del juicio celebrado en el Tribunal de Distrito de Oslo el 5 de febrero de 2026. Foto: Ane Hem / NTB / AFP Marius Borg Hoiby, Crown Princess Mette-Marit's 29-year-old son from a relationship before her 2001 marriage to heir apparent Crown Prince Haakon, is on trial facing 38 charges, including raping four women and assaults against ex-girlfriends. (Photo by Ane Hem / NTB / AFP) / Norway OUT
/ ANE HEM
Por Agencia AFP

El hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega negó el martes ante un tribunal que una de las cuatro mujeres que lo denuncian por violación estuviera dormida durante los hechos, descritos por la afectada como “la peor pesadilla”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Hijo de la princesa de Noruega niega que una de las denunciantes por violación estuviera dormida
Europa

Hijo de la princesa de Noruega niega que una de las denunciantes por violación estuviera dormida

Mujer relata su “peor pesadilla” en juicio por violación al hijo de la princesa de Noruega
Europa

Mujer relata su “peor pesadilla” en juicio por violación al hijo de la princesa de Noruega

Starmer asegura que su gobierno está “fuerte y unido” pese al escándalo del caso Epstein
Europa

Starmer asegura que su gobierno está “fuerte y unido” pese al escándalo del caso Epstein

Rusia anuncia restricciones al uso de Telegram por una “violación” de la ley
Europa

Rusia anuncia restricciones al uso de Telegram por una “violación” de la ley