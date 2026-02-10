Escuchar
La Princesa Heredera Mette Marit (i) y su hijo Marius Borg Hoiby. Foto: EFE/EPA/Vegard Wivegard
Por Agencia AFP

Una segunda presunta víctima describió este martes ante un tribunal “la peor pesadilla” de su vida al relatar una violación de la que acusa al hijo de la princesa de Noruega Mette-Marit, ocurrida, denuncia, cuando él viajaba con su padrastro a las islas Lofoten en 2023.

Europa

Mujer relata su “peor pesadilla” en juicio por violación al hijo de la princesa de Noruega

