Jefe de la OTAN dice que soberanía de Groenlandia no fue abordada en diálogo con Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que no discutió el tema de la soberanía danesa sobre Groenlandia durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rutte, que habló en una entrevista con la cadena Fox News, ofreció pocos detalles sobre el “marco” que anunció Trump para un acuerdo tras su conversación con el jefe de la OTAN.

“Tenemos un buen acuerdo para empezar a trabajar en estos temas”, dijo Rutte, haciendo eco de sus comentarios previos a la AFP de que aún había mucho trabajo para alcanzar un acuerdo de hecho.

“Eso significa que ambos estuvimos de acuerdo, cuando miras a la OTAN y lo que la OTAN puede hacer en conjunto para garantizar que toda la región ártica esté segura, incluida Groenlandia, en trabajar sobre eso”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión bilateral en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Cuando se le preguntó si Groenlandia seguiría siendo territorio de Dinamarca bajo ese eventual acuerdo, Rutte dijo que “el tema ya no volvió a surgir” en sus “conversaciones de esta noche con el presidente” estadounidense.

Trump “está enfocado en lo que debemos hacer para proteger esta inmensa región ártica, donde se están produciendo cambios, donde los chinos y los rusos están cada vez más activos”, añadió Rutte.

“Ese fue realmente el foco de nuestras discusiones”, afirmó.