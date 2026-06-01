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Agentes antidisturbios junto a las decenas de miles de aficionados que se congregaron este domingo en Campo de Marte de París. Foto: EFE/ Pol Lloberas Cardona
Agentes antidisturbios junto a las decenas de miles de aficionados que se congregaron este domingo en Campo de Marte de París. Foto: EFE/ Pol Lloberas Cardona
Por Agencia EFE

El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, indicó este lunes que los incidentes tras la victoria del París Saint Germain (PSG) en la final de la Liga de Campeones, el sábado, ha dado lugar a la detención de 890 personas y que 178 agentes de las fuerzas del orden han resultado detenidos.

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