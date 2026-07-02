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Resumen

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La ola de calor viene afectando a toda Francia y dejando elevadas cifras de fallecidos. (Foto: EFE)
La ola de calor viene afectando a toda Francia y dejando elevadas cifras de fallecidos. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, indicó este jueves que desde el 19 de junio y el inicio de la ola de calor que afectó a buena parte de Francia han muerto ahogadas “más de 90 personas”, una cifra “inquietante” que ha disminuido con el fin de la canícula.

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