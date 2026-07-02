La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, indicó este jueves que desde el 19 de junio y el inicio de la ola de calor que afectó a buena parte de Francia han muerto ahogadas “más de 90 personas”, una cifra “inquietante” que ha disminuido con el fin de la canícula.

“Hemos visto que bajaba estos últimos días, de forma que está claro que está relacionado con el pico de calor, cuando la gente trataba de refrescarse”, señaló Ferrari en una entrevista a la emisora RMC.

Un turista refrescándose en una fuente durante la ola de calor en Saint-Paul-de-Vence. (Foto: EFE) / SEBASTIEN NOGIER

La ministra, que advirtió sobre algunos comportamientos peligrosos, como saltar desde un puente al agua o bañarse en canales en los que no hay socorristas, reconoció que hay un problema de falta de piscinas en Francia, sobre todo en zonas rurales por dificultades para llevar a cabo renovaciones.

También indicó que su Gobierno trabaja en aumentar el atractivo del oficio de socorrista acuático.

Todavía no hay cifras globales sobre la mortalidad causada por esta ola de calor ya finalizada en Francia, pero la agencia pública de sanidad indicó la semana pasada que solo del 24 al 26 de junio se constataron unos 1.000 fallecimientos más de los que se hubiera podido esperar en tres días.

Turistas visitando Saint-Paul-de-Vence en medio de la ola de calor que azota a Francia desde fines de junio. (Foto: EFE) / SEBASTIEN NOGIER

Un 85% de esas muertes fueron de personas de 65 o más años y el incremento se dio en particular en los domicilios.

Los servicios meteorológicos prevén de cara al fin de semana una nueva subida de temperaturas en Francia a partir de hoy y, sobre todo, del fin de semana, cuando las máximas serán superiores a los 30 grados en casi todo el país y puntualmente superiores a los 35 grados en ciertas regiones del sur, en concreto en Languedoc-Roussillon, en los entornos de las ciudades de Toulouse y Burdeos.

Météo France señala que la semana próxima las condiciones meteorológicas son favorables a que se mantenga el anticiclón y a que haya temperaturas “significativamente por encima de las normales en el conjunto del país”, aunque admite que por el momento resulta difícil precisar “la intensidad de los fuertes calores” que se esperan.