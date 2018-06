Máxim Huerta, ministro de Cultura de España, dimite por fraude fiscal

Con solo siete días como encargado del Ministerio de Cultura y Deporte, Máxim Huerta se convierte en el ministro más breve desde que la democracia retornó a España, luego de presentar su dimisión al Jefe de Gobierno Pedro Sánchez por un escándalo de evasión tributaria.

Según el diario español "El Confidencial" el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó recursos presentados por Huerta en el 2017 y lo sentenció a pagar 365.939 euros a Hacienda por evasión fiscal.

La justicia española determinó que entre el 2006 y el 2008 Huerta declaró sus impuestos a través de una sociedad, lo que le permitió pagar 218.000 euros menos de impuestos que si lo hubiera hecho como renta personal, reportó "La Vanguardia".



Durante esos años Huerta trabajaba como presentador de TV.

En la mañana, Huerta se defendió asegurando que "pagué lo correspondiente y asunto cerrado", según declaró a la radio española Onda Cero.

"Este asunto es de Máxim Huerta de unos años, de pronto cambió un criterio y asumí la responsabilidad como ciudadano, como le pasó a cientos de periodistas, de creadores y de artistas en su momento", añadió según recoge "La Vanguardia".

Pese a sus explicaciones, Podemos y el Partido Popular han pedido a Pedro Sánchez que Huerta renuncie a la cartera de Cultura y Deporte. Ante la presión sobre el Gobierno, el ministro anunció que se reuniría con Sánchez en La Moncloa a las 6:00 p.m. (11:00 a.m. en el Perú).

Luego, la reunión fue reagendada para las 7:00 p.m. Según "La Vanguardia", Huerta estaría llevando su carta de dimisión.

El mismo medio informó que "Sánchez ha asegurado estar tranquilo tras escuchar las explicaciones que el ministro Máxim Huerta", por lo que no se sabía con certeza si aceptaría la dimisión.

Sin embargo, a las 7:00 p.m. (mediodía en el Perú) el mismo Huerta confirmó su dimisión durante una conferencia en la que rechazó que haya sido condenado por fraude y aseguró que su renuncia se da pensando en mantener la transparencia en "el proyecto de regeneración del presidente Sánchez".

"No es una condena por fraude. Es una multa porque perdí una demanda que yo mismo interpuse a Hacienda reclamando mis derechos", dijo en declaraciones recogidas por "La Vanguardia".

"Me voy porque amo la cultura. Me voy con la misma humildad con la que llegué aquí hace siete días y agradecido por los apoyos que he tenido (...) Me voy para que el ruido de toda esa jauría no rompa este proyecto que ha ilusionado a tantas personas en este país, el de Pedro Sánchez, y que la cultura y este país necesita", concluyó Huerta.