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Resumen

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Meghan Markle, duquesa de Sussex, escucha a Sandra Spitaels, cuyo hijo adolescente, Glenn, se suicidó en 2017 tras la publicación en internet de una imagen suya desnudo. (Foto de NICOLAS TUCAT / AFP).
Meghan Markle, duquesa de Sussex, escucha a Sandra Spitaels, cuyo hijo adolescente, Glenn, se suicidó en 2017 tras la publicación en internet de una imagen suya desnudo. (Foto de NICOLAS TUCAT / AFP).
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia AFP

Meghan Markle reapareció en público este martes por primera vez desde que su padre fue arrestado por supuesta posesión de pornografía infantil, pero mantuvo un perfil bajo en su visita a Bruselas junto a su esposo, el príncipe Harry.

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