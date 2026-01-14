Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen, el dúo que busca contener las ambiciones de Trump de anexar Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el líder autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, enfrentan un complejo contexto geopolítico debido a las intenciones de Estados Unidos por integrar la enorme isla ártica a su territorio

El presidente estadounidense, Donald Trump, y otras personalidades con gran poder dentro de su gobierno, como Stephen Miller y Marco Rubio, han hablado sin tapujos sobre una posible anexión de Groenlandia. “La necesitamos para nuestra defensa y seguridad”, ha señalado el mandatario norteamericano en más de una ocasión.

El gobierno estadounidense ha sugerido diferentes vías para dicho cometido, desde una compra al estilo de lo que hizo con Rusia por Alaska en la segunda mitad del siglo XIX, hasta una intervención militar para tomar el control de la isla más grande del planeta

El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hacen declaraciones sobre la situación actual, el 13 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE / LISELOTTE SABROE

Todos estos escenarios han sido descartados de plano por el gobierno central danés y la administración autónoma de Groenlandia, señalando que implicaría no solo la agresión de un aliado como EE.UU., sino también el fin en la práctica de la OTAN, alianza de la que Dinamarca y Estados Unidos forman parte.

Es en ese escenario que Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen dieron este martes 13 una conferencia de prensa conjunta que no solo tenía como objetivo rechazar la postura estadounidense, sino también proyectar una imagen de unidad. Esto último en un contexto en el que Washington hace referencia a la corriente independentista de Groenlandia como argumento para cuestionar la soberanía danesa sobre dicho territorio.

“No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir”, indicó Frederiksen.

La jefa de gobierno de Dinamarca añadió que consideraba “sumamente grave” el contexto que se vive y reiteró que la enorme isla es parte del estado que dirige. “Nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta”, insistió.

Jens-Frederik Nielsen se mantuvo en una línea similar, explicando que cualquier decisión de este tipo debe realizarse dentro del derecho internacional y la propia legislación de la isla.

“El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la alianza occidental. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses, tal y como consta en el Estatuto de Autonomía. Con ese mensaje viajamos a Estados Unidos”, afirmó el jefe de gobierno autonómico.

En medio de la tensión diplomática, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, viajó a Washington D. C. junto a Vivian Motzfeldt, su par groenlandesa, para sostener este miércoles 14 una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU, en la que se anunció a último momento la presencia de JD Vance, vicepresidente del país norteamericano.

Frederiksen, primera ministra en un contexto internacional complejo

La primera ministra danesa nació en 1977 en Aalborg y pertenece al Partido Socialdemócrata de su país. Se licenció en Administración y Ciencias Sociales en la Universidad de Aalborg e hizo una formación posterior en estudios africanos en la Universidad de Copenhague.

Desde joven Mette Frederiksen se involucró en la política, siendo consultora de la Confederación Danesa de Sindicatos, y con 24 años logró un escaño en el Folketing, el parlamento danés, con los socialdemócratas. Su ascenso en el Poder Legislativo fue veloz, pues entre los años 2005 y 2011 fue presidenta del bloque parlamentario de su partido.

Tras esta etapa pasó al Ejecutivo, siendo ministra de Trabajo durante el gobierno de Helle Thorning-Schmidt, para pasar más adelante a tomar la cartera de Justicia. Su paso por estos ministerios dio cuenta de su interés por las reformas laborales y el sistema de pensiones, pero también supuso su primera experiencia abordando temáticas de seguridad nacional, que más adelante pasarían a ocupar parte importante de su trabajo.

(ARCHIVO) El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y la primera ministra danesa Mette Frederiksen se reúnen para una foto familiar antes de una sesión plenaria de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en La Haya, el 25 de junio de 2025. Cualquier ataque estadounidense contra un aliado de la OTAN sería el fin de "todo", advirtió la primera ministra danesa Mette Frederiksen el 5 de enero de 2026, después de que el presidente estadounidense Donald Trump reiterara su deseo de anexar Groenlandia. (Foto de Christian Hartmann / POOL / AFP) / CHRISTIAN HARTMANN

Fue en este periodo cuando Frederiksen consolidó su posición en la política danesa y en el 2015 asumió la presidencia del Partido Socialdemócrata en lugar de Thorning-Schmidt, que acababa de sufrir una derrota electoral.

Tras ser el principal rostro de la oposición durante cuatro años, la líder de los socialdemócratas se presentó a las elecciones del 2019 y obtuvo la victoria sobre Lars Løkke Rasmussen, actual ministro de Relaciones Exteriores y por entonces primer ministro.

La victoria convirtió a Frederiksen, por entonces de 41 años, en la primera ministra más joven en la historia de Dinamarca. Su gobierno se caracterizó por la defensa a ultranza del tradicional estado de bienestar de su país, pero también por un progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, algo que la distanciaba de otros políticos europeos del espectro de centroizquierda.

Las elecciones anticipadas del 2022 llevaron a Frederiksen a prolongar su mandato e incluso obtener más escaños para su partido, siendo también el punto de partida para que mostrara su intención de que Dinamarca sea un actor más directo en el escenario internacional, dejando de lado la tradicional moderación del estado nórdico.

El primer año de ese periodo de gobierno coincidió con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, siendo desde el inicio partidaria de una línea dura contra el Kremlin a través de sanciones y del abastecimiento de armamento para Kiev.

La primera ministra danesa asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre del 2025 y desde esa posición buscó el incremento del poderío militar europeo para minimizar la dependencia de Estados Unidos en ese apartado, al que considera un aliado impredecible desde la segunda presidencia de Donald Trump.

La jefa del gobierno danés también se ha pronunciado sobre otras situaciones de escala internacional, como el conflicto de Gaza, mostrándose partidaria del reconocimiento de Palestina como estado y criticando con dureza a Benjamin Netanyahu y su gestión al mando de Israel.

Las actuales diferencias con Estados Unidos con respecto a Groenlandia han pasado a ser un tema prioritario de la agenda de Frederiksen, quien ha recurrido a sus aliados europeos para tratar de frenar cualquier eventual intento de Washington por arrebatar a Dinamarca la extensa isla de Groenlandia.

Mette Frederiksen junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky en ictubre de 2025. (Foto: Sergei GAPON / AFP) / SERGEI GAPON

Países como Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido formaron parte de un reciente comunicado conjunto con el gobierno danés, señalando que “la seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa”, buscando asegurar a Trump que la OTAN es garantía suficiente para que Groenlandia no sea un problema de seguridad para Estados Unidos.

Más recientemente estos países hablaron de la posibilidad de establecer una mayor presencia militar europea en el territorio insular para intentar aplacar a Trump, aunque haciendo énfasis en los desafíos logísticos que ello supone.

“Teniendo en cuenta el tamaño de la isla de Groenlandia y su muy reducida población de 55.000 habitantes, de los cuales entre 25.000 y 30.000 viven en su capital, queda claro que no estamos hablando de un territorio normal. Esto significa que solo con la presencia de tropas no se puede lograr una protección completa allí”, comentó Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania.

El primer ministro presionado por dos frentes

Jens-Frederik Nielsen nació en 1991 en Nuuk, la capital groenlandesa, y es primer ministro del territorio autónomo desde abril del 2025.

Tiene estudios en Ciencias Sociales en la Universidad de Groenlandia y ha sido jugador de bádminton, llegando a obtener una medalla de oro para su país en los Juegos de las Islas.

Ha sido parte del partido de centroderecha Demokraatit (Demócratas), que tradicionalmente ha mantenido una línea unionista con Dinamarca. Dentro de este Nielsen tuvo un ascenso rápido, ocupando diversos cargos internos hasta llegar a ser elegido líder de la agrupación en el 2020.

Durante la gestión de Kim Kielsen al mando de Groenlandia, Nielsen fue nombrado ministro de Industria y Recursos Minerales, desde donde buscó dar impulso a la inversión en infraestructura junto al crecimiento de la minería y otras actividades extractivas, todavía limitadas en suelo groenlandés, como medios para el desarrollo económico.

El jefe de gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, observa antes de dirigirse a los eurodiputados durante una sesión formal en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. (Foto de FREDERICK FLORIN / AFP). / FREDERICK FLORIN

Luego de hacer que los demócratas abandonaran la coalición de gobierno y dejar su cargo ministerial, su agrupación sufrió un duro revés en las elecciones del 2021, logrando un 9% de los votos, pero ello no impidió su reelección como presidente del partido.

Jens-Frederik Nielsen tendría su revancha en los comicios generales del 2025, en el que su partido logró ser la primera fuerza del Inatsisartut (Parlamento de Groenlandia) con 30% de los votos y tras los cuales se convirtió en primer ministro de la isla.

Este joven político sigue una línea liberal que aboga por la reducción de la carga impositiva y la burocracia. Al igual que en su período como ministro de Industria, ha buscado impulsar las actividades extractivas en Groenlandia desde el inicio de su gobierno autonómico, considerando estas como un elemento crucial para la autosuficiencia del territorio, uno de sus grandes objetivos.

A pesar de esto último, es defensor de mantener el vínculo con Copenhague al considerar que este sigue siendo necesario para la viabilidad de Groenlandia. Bajo la mirada de Nielsen, la independencia de la isla sí debe ser considerada, pero el primer ministro argumenta que una decisión de este tipo debería estar condicionada a que el territorio demuestre no necesitar de los subsidios procedentes de Dinamarca y que pueda garantizar su autoabastecimiento.

El presidente francés, Emmanuel Macron (centro), es recibido por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen (izquierda), y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, a su llegada al aeropuerto de Nuuk, Groenlandia, el 15 de junio de 2025. (Foto de Ludovic MARIN / AFP) / LUDOVIC MARIN

En medio de la presión estadounidense, la oposición en Groenlandia acusa a Nielsen y a Copenhague de no mostrarse realmente dialogantes con Washington, a la vez que insiste en la vía independentista.

“Por alguna razón, Dinamarca está llevando a la OTAN a la disolución por entrar en pánico sobre querer conservar Groenlandia, aunque Groenlandia no quiere ser parte de Dinamarca”, declaró Pele Broberg, líder del partido Naleraq.

La independencia es un deseo de los groenlandeses a largo plazo, aunque sigue siendo un tema complicado y con varias aristas.

Una encuesta publicada por la consultora Verian en enero del 2025 señalaba que el 85% de los groenlandeses no deseaba formar parte de Estados Unidos y que un 56% de ellos hubiera votado a favor de la independencia si esta se hubiera realizado al momento del sondeo.

Sin embargo, otro estudio llevado a cabo en Groenlandia en el 2019, a pedido del medio local Sermitsiaq, reveló que el 78% de la población se oponía a la independencia en el caso de que esta representara una disminución de la calidad de vida.

Esta consideración de favorecer la independencia, pero no a cualquier costo, podría explicar en parte la popularidad de Jens-Frederik Nielsen, la cual se ha visto incrementada por su oposición pública a las declaraciones de Donald Trump en torno a la anexión de Groenlandia.