Miles de personas fueron evacuadas de un concierto en el estadio cubierto más grande del Reino Unido después de que se liberara una “sustancia desconocida” que, al parecer, afectó a varias personas, informó la policía este lunes.

Unas 12.000 personas se habían congregado el domingo por la noche para el concierto del rapero estadounidense Don Toliver en el estadio Co-op Live de Mánchester, en el noroeste de Inglaterra.

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Los servicios de emergencia recibieron un aviso después de que varias “personas de la multitud padecieran efectos de una sustancia desconocida”, indicó la policía de Mánchester.

“Varias personas fueron atendidas allí mismo y una fue trasladada al hospital”, dijo Steph Parker, de la policía del Gran Mánchester, y agregó que los investigadores aún están tratando de “averiguar qué sustancia era”.

El recinto, que se presenta como el mayor estadio de espectáculos en vivo del país, indicó por su parte que está colaborando con la policía para “identificar la causa del incidente”.

Un agente de la unidad de investigación criminal trabaja dentro del cordón policial establecido en las inmediaciones del Co-op Live Arena, el recinto cubierto más grande del Reino Unido, el 23 de noviembre de 2026. Foto: Paul ELLIS / AFP / PAUL ELLIS

El servicio regional de ambulancias informó que atendió a más de 50 personas en el lugar, algunas de las cuales reportaron “síntomas oculares y respiratorios”, y afirmó que realizó un proceso de “descontaminación” en el recinto.

En el marco de su gira mundial “Nitrous”, Don Toliver, que ha colaborado con los músicos Travis Scott y Justin Bieber, actuará este lunes en Londres.

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