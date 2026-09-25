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El papa León XIV durante su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en París, durante su visita a Francia. Foto: EFE/Vatican Media
El papa León XIV durante su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en París, durante su visita a Francia. Foto: EFE/Vatican Media
Por Agencia EFE

Los colores blanco y amarillo del Vaticano cubrieron este viernes las calles de París para aclamar al papa León XIV que saludó desde el ‘papamóvil’ en un paseo que le condujo a la catedral de Notre Dame, en su primer baño de masas durante su visita de cuatro días a Francia.

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