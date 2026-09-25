Los colores blanco y amarillo del Vaticano cubrieron este viernes las calles de París para aclamar al papa León XIV que saludó desde el ‘papamóvil’ en un paseo que le condujo a la catedral de Notre Dame, en su primer baño de masas durante su visita de cuatro días a Francia.

Tras haber pronunciado un discurso en la sede de la Unesco y antes de su primer oficio religioso en el rehabilitado templo gótico, el papa saludó a las 300.000 personas que, según las autoridades, habían tomado los céntricos bulevares de la capital francesa para saludarle.

En un primer momento, se había estimado que participarían unas 250.000 personas, pero el Vaticano, basándose en los datos de las autoridades locales, las elevó a 300.000.

Desde primera hora de la mañana numerosos grupos de personas habían ido tomando posiciones entre la iglesia de Nuestra Señora de los Campos y las orillas del Sena, en un recorrido de 2,5 kilómetros que atravesó algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad.

En pie, a bordo del icónico vehículo, en su versión europea, el mismo que el papa Francisco utilizó en su visita a Marsella, León XIV escuchó las aclamaciones de un público enfervorecido, que lo saludaba y agitaba los brazos o trataba de retener con sus teléfonos el histórico momento.

La comitiva, algo alejada del público por motivos de seguridad, en la que abundaban los vehículos policiales, apenas se detuvo en contadas ocasiones, casi siempre para que el papa pudiera bendecir a algunos niños.

El Papa León XIV visita la sede de la UNESCO en París, Francia, el 25 de septiembre de 2026, en el primer día de su viaje apostólico a Francia. El Papa León XIV se encuentra de visita en Francia del 25 al 28 de septiembre. Foto: EFE/EPA/GREGORIO BORGIA / POOL

Estos fueron los grandes protagonistas del paseo. Muchas familias habían asegurado que acudían a este trayecto del Santo Padre para que sus hijos pudieran recibir la bendición papal.

“Esto le permitirá empezar bien en la vida”, aseguró una madre cuyo hijo, Theodore, había sido conducido en brazos de un miembro de la seguridad hasta el ‘papamóvil’ en el boulevard de Montparnasse.

Fue la primera arteria que atravesó la comitiva papal, de oeste a este, antes de virar hacia el norte por el Boulevard Saint-Michel, camino de la plaza del mismo nombre donde acabó su paseo junto a la catedral.

Junto a los gritos de entusiasmo, la música fue la protagonista, entonada por numerosos grupos aficionados que durante todo el día habían animado la zona, llegados de todos los rincones de Francia y del extranjero.

El papa se dirigió posteriormente a Notre Dame, en la primera visita de un pontífice a la catedral desde la restauración que permitió su reapertura parcial en 2024, cinco años después del incendio que arrasó su cubierta, y completa en 2025.

Allí tiene previsto celebrar un oficio junto a obispos, sacerdotes y religiosos, antes de dirigirse al Estadio de Francia de Saint-Denis, al norte de la ciudad, donde tiene programado un encuentro con 80.000 jóvenes, después de cenar.

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