Rusia volvió a colocar al Oréshnik en el centro de la guerra en Ucrania tras usarlo por tercera vez durante uno de los mayores bombardeos desde el inicio del conflicto, reavivando la preocupación por un sistema que Moscú presenta como una de sus armas más avanzadas. Capaz de portar cargas convencionales o nucleares y asociado a una tecnología diseñada para dificultar la interceptación, este misil hipersónico apunta a ser una pieza clave de la estrategia de disuasión del presidente Vladimir Putin.

El domingo, Rusia lanzó un bombardeo masivo contra Kiev que mató a cuatro personas y dejó heridas a casi 100, informaron las autoridades ucranianas. En los ataques se usaron unos 600 drones y 90 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas antiaéreas ucranianas destruyeron e inutilizaron 549 drones y 55 misiles.

El ministerio de Defensa de Rusia confirmó que lanzó un misil hipersónico Oreshnik. Dijo que lo hizo “en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra infraestructuras civiles en territorio ruso".

Varias personas caminan entre los escombros en el lugar donde un ataque ruso ha alcanzado un centro comercial en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026. (EFE/SERGEY DOLZHENKO).

Rusia denunció el viernes un ataque de Ucrania contra una residencia de estudiantes en Lugansk, región ucraniana ocupada por los militares rusos, donde murieron 21 personas y más de 40 resultaron heridas.

En su comunicado del domingo, el ejército ruso explicó que había atacado puestos de mando del ejército y los servicios de inteligencia ucranianos, y negó haber apuntado a zonas civiles.

El misil Oréshnik impactó en Bila Tserkva, una ciudad de 200.000 habitantes ubicada en la región de Kiev, de acuerdo con la agencia Reuters. En este lugar hay presencia de infraestructura militar y bases estratégicas ucranianas.

Según un análisis de las imágenes del ataque realizado para Reuters por Rollo Collins, investigador del Centro para la Resiliencia de la Información, la ojiva del Oréshnik parece haberse dividido en 36 submuniciones.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó los bombardeos y acusó a Putin de continuar “golpeando edificios residenciales con sus misiles”.

Según Zelensky, los ataques dañaron unos 30 edificios en Kiev, incluidos viviendas y escuelas. Agregó que el Museo de Chernóbil quedó “prácticamente destruido”.

Ferit Hoxha, ministro de Asuntos Exteriores de Albania, informó que la residencia del embajador albanés en Ucrania fue alcanzada durante el ataque.

Peatones caminan junto a un edificio en llamas tras los ataques rusos en Kiev el 24 de mayo de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Roman PILIPEY / AFP). / ROMAN PILIPEY

Esta fue la tercera vez que Rusia utilizó el misil Oréshnik contra Ucrania desde que comenzó la guerra en febrero del 2022.

Rusia utilizó por primera vez el Oréshnik el 21 de noviembre del 2024, durante un ataque contra la ciudad ucraniana de Dnipro. El Kremlin presentó el lanzamiento como una respuesta a los ataques ucranianos con misiles occidentales de largo alcance sobre territorio ruso.

El objetivo señalado por Moscú fue la planta militar-industrial Yuzhmash, una instalación vinculada a la producción y mantenimiento de sistemas aeroespaciales y de misiles ucranianos.

Esta fotografía, difundida por el Servicio de Seguridad de Ucrania el 9 de enero de 2026, muestra un fragmento de un misil balístico ruso Oreshnik en un lugar no revelado. (AFP). / HANDOUT

El segundo uso conocido del Oréshnik ocurrió la noche del 8 al 9 de enero del 2026 y tuvo como objetivo la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con países de la Unión Europea y la OTAN.

El misil habría sido lanzado desde el polígono ruso de Kapustin Yar, en la región de Astracán. Moscú sostuvo que el blanco fue la Planta Estatal de Reparación de Aviación de Leópolis, una instalación vinculada a la industria militar y de mantenimiento aeronáutico de Ucrania.

¿Cómo es el misil hipersónico Oréshnik?

El misil hipersónico Oréshnik. (AFP).

Putin ha presentado el Oréshnik no solo como un arma moderna, sino como una herramienta de disuasión psicológica y estratégica imposible de ser interceptada por los sistemas de defensa.

El presidente ruso ha dicho que “hoy no existe en el mundo ninguna contramedida para un misil de este tipo, ningún medio para interceptarlo... Los modernos sistemas de defensa aérea existentes en el mundo, incluidos los sistemas antimisiles estadounidenses desplegados en Europa, no pueden interceptarlos. Es imposible”.

Sobre su capacidad destructiva, mencionó que “todo en el epicentro de la explosión se divide en fracciones, en partículas elementales, y se convierte en polvo”.

El presidente de Rusia Vladimir Putin supervisa los ejercicios conjuntos ruso-bielorrusos con armas nucleares, a través de una videoconferencia en Moscú el 21 de mayo de 2026. (Foto de Mikhail METZEL / AFP). / MIKHAIL METZEL

De acuerdo con las evaluaciones occidentales, el Oréshnik es un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) que viaja a velocidades hipersónicas durante parte de su trayectoria y que emplea vehículos de reentrada múltiples, una tecnología normalmente asociada a sistemas estratégicos nucleares.

Usa un sistema de propulsión de combustible sólido, que es clave para un despliegue instantáneo. Además, facilita una logística más segura y reduce significativamente el riesgo de ser detectado incluso por satélites espías.

Los misiles que usan combustible sólido como el Oréshnik pueden ser montados en plataformas móviles, como camiones o submarinos, y pueden ser trasladados fácilmente.

El alcance estimado del Oréshnik es de entre 3.500 y 5.500 kilómetros, dependiendo de la carga que transporte. Eso le permitiría cubrir toda Europa desde territorio ruso.

La velocidad estimada del Oréshnik es superior a Mach 10, equivalente a 12.348 kilómetros por hora, con algunas evaluaciones situándolo en Mach 13.

El sistema de ojivas del Oréshnik es dual; es decir, puede usar cargas convencionales o nucleares. Ese es el aspecto que más preocupa de esta arma rusa.

El despliegue de un sistema de misiles hipersónicos Oreshnik ruso con capacidad nuclear para servicio de combate en una ubicación no revelada en Bielorrusia. (Ministerio de Defensa de Rusia / AFP). / HANDOUT

Puede transportar una sola carga grande, o varias ojivas independientes, capaces de dirigirse a distintos objetivos.

Rusia ha dicho que el Oréshnik es imposible de interceptar. Sin embargo, los especialistas en defensa han manifestado que es extremadamente difícil de interceptar, pero no necesariamente imposible. Ello porque su combinación de velocidad, trayectoria balística y múltiples vehículos de reentrada reduce mucho el tiempo de reacción de los sistemas defensivos.

De esta manera, los sistemas de defensa tienen dificultades extremas porque el Oréshnik llega a velocidades muy altas, puede liberar múltiples vehículos de reentrada, puede incorporar señuelos o ayudas de penetración y reduce la ventana de tiempo disponible para detectar, calcular trayectoria y disparar interceptores.