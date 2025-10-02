Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Misiles Tomahawk e información de inteligencia: ¿Qué se sabe de la nueva ayuda de EE.UU. a Ucrania para ataques en Rusia?
Resumen de la noticia por IA
Misiles Tomahawk e información de inteligencia: ¿Qué se sabe de la nueva ayuda de EE.UU. a Ucrania para ataques en Rusia?

Misiles Tomahawk e información de inteligencia: ¿Qué se sabe de la nueva ayuda de EE.UU. a Ucrania para ataques en Rusia?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En lo que representa la confirmación de un giro en la posición del presidente Donald Trump con respecto a Moscú, Estados Unidos proporcionará a Ucrania información de inteligencia para que realice ataques de largo alcance dentro de Rusia, apuntando a su infraestructura energética. Y no solo eso, Washington también evalúa enviar a Kiev los misiles que podrían efectuar esas misiones consideradas claves por Volodymyr Zelensky.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC