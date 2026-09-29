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Resumen

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Un agente de policía armado habla con una persona en un automóvil frente a la base de la RAF Fairford en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026, un día después de que la policía antiterrorista británica investigara un incidente "grave" cerca de la base utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Foto: BEN STANSALL / AFP
Un agente de policía armado habla con una persona en un automóvil frente a la base de la RAF Fairford en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026, un día después de que la policía antiterrorista británica investigara un incidente "grave" cerca de la base utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Foto: BEN STANSALL / AFP
/ BEN STANSALL
Por Agencia AFP

La puesta en libertad bajo fianza de cinco sospechosos de “preparación de un acto terrorista” cerca de una base militar británica utilizada por Estados Unidos ha sembrado confusión este martes.

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