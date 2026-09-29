La puesta en libertad bajo fianza de cinco sospechosos de “preparación de un acto terrorista” cerca de una base militar británica utilizada por Estados Unidos ha sembrado confusión este martes.

Según medios británicos, los investigadores no encontraron explosivos en sus vehículos.

Un importante dispositivo policial rodea la zona de Fairford, un pueblo al suroeste de Inglaterra, cuyos habitantes fueron evacuados por precaución el domingo. El lunes por la noche recibieron autorización para regresar a sus hogares.

Pero, para cualquier otra persona sigue estando prohibido entrar en Whelford, pueblo cercano a la base.

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense.

El pasado mes de marzo, el anterior primer ministro laborista, Keir Starmer, había autorizado a Estados Unidos a llevar a cabo acciones “defensivas” contra emplazamientos de misiles iraníes desde dos bases británicas, entre ellas Fairford.

La zona permanece acordonada desde la detención, a primera hora del domingo, de cinco hombres británicos, residentes en Londres, de entre 23 y 25 años, sospechosos de “infracciones de la ley sobre explosivos”, además de “preparación de un acto terrorista”.

Tres furgonetas habían sido descubiertas a unos cientos de metros de la base.

Un policía enmascarado custodia la entrada a la base de la RAF Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026, mientras la policía antiterrorista británica investiga un incidente cerca de la base en el pueblo de Whelford. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / JUSTIN TALLIS

Sin embargo, según varios medios británicos, entre ellos el diario The Times, los expertos no encontraron ningún rastro de explosivos.

El anuncio, realizado el lunes por la policía antiterrorista, de la puesta en libertad bajo fianza de los sospechosos causó sorpresa.

Reacción de Trump

“Yo no habría hecho eso”, comentó el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante la madrugada del domingo al lunes, el propio Trump estaba seguro de la culpabilidad de los detenidos.

“Lo sabemos todo sobre ellos. Estábamos investigándolos. Querían causar grandes daños a nuestra base”, había dicho.

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el caso implica “claramente a un actor extranjero”. No proporcionó detalles.

Irán negó “categóricamente” estar implicado en cualquier proyecto de ataque contra la base de la Royal Air Force (RAF) británica, después de que varios artículos informaran de que la policía investigaba una posible responsabilidad del país.

“Estamos explorando múltiples líneas de investigación”, declaró el lunes el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor.

La alerta había sido dada por una agricultora el domingo de madrugada.

La mujer explicó que había llamado a la policía para informar de “tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa antes de abordar el Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de septiembre de 2026. Foto: MANDEL NGAN / AFP / MANDEL NGAN

La vecina de la zona contó a la BBC el lunes que había visto “un grupo de hombres con el rostro cubierto” cuando regresaba de una salida nocturna.

Según imágenes aéreas de las furgonetas, estas transportaban barriles y, al menos una de ellas, llevaba un logotipo falso que daba la impresión de pertenecer a una empresa de transporte de combustible.

Ese hecho suscitó especulaciones en algunos medios sobre si se trataba de ladrones de combustible.

Patricia, otra vecina de la zona, dijo a la AFP que este asunto se traduce en “mucho ruido y pocas nueces”.

“Si los investigadores no han encontrado nada, entonces el lugar de los sospechosos no está en prisión”, explicó la vecina.

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