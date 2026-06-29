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Resumen

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Agentes de seguridad fuera de un edificio residencial donde resultaron heridos un oligarca ucraniano y dos personas más, tras la explosión de un artefacto, el 29 de junio de 2026. (AFP)
Agentes de seguridad fuera de un edificio residencial donde resultaron heridos un oligarca ucraniano y dos personas más, tras la explosión de un artefacto, el 29 de junio de 2026. (AFP)
Por Agencia AFP

El oligarca ucraniano Vadim Ermolaev y dos personas resultaron heridos el lunes por la noche en Mónaco por la explosión de un artefacto, la primera de este tipo en el principado, informaron las autoridades.

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