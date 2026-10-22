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Resumen

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Una ambulancia llega a la unidad de urgencias del hospital de Estrasburgo, Francia, el 6 de noviembre de 2020, en medio de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. (Foto referencial, Patrick HERTZOG / AFP).
Una ambulancia llega a la unidad de urgencias del hospital de Estrasburgo, Francia, el 6 de noviembre de 2020, en medio de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. (Foto referencial, Patrick HERTZOG / AFP).
/ PATRICK HERTZOG
Por Agencia EFE

Un hombre que sufría un cuadro de inmunodepresión severa y murió a comienzos de este mes en Lyon (sureste de Francia) estaba contaminado por el virus shamonda, conocido por afectar el ganado pero que hasta ahora se consideraba que no era transmisible a las personas, anunció este jueves el Gobierno francés.

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