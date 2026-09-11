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La princesa Astrid, hermana del fallecido rey Harald V, murió a los 94 años. Foto: @Stortinget/X
La princesa Astrid, hermana del fallecido rey Harald V, murió a los 94 años. Foto: @Stortinget/X
Por Agencia EFE

La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este vieres a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

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