La presentadora de radio de la BBC Rachael Bland murió este miércoles a los 40 años, tras una batalla de dos años contra el cáncer, informó su familia.



Bland, quien se había convertido en una de las voces más reconocidas de la emisora Radio 5 de la BBC, había relatado su lucha contra la enfermedad en un podcast que se publicaba regularmente.



Y había conmovido a sus seguidores con un sentido mensaje publicado esta semana, en la que anunciaba que le quedaban pocos días de vida.



"En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y repentinamente", tuiteó Bland el lunes. "Me dijeron que solo tengo días (de vida). Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Hasta luego, mis queridos amigos".



Bland estaba preparando un libro de memorias especialmente dedicado a su hijo Freddie.

Su esposo, Steve Bland, dijo que "ella fue una increíble profesional, una amorosa hija, hermana, tía, sobrina y, lo más importante para ella, una gran madre para su pequeño Freddie".



En el 2016, tras varios exámenes, la periodista recibió un diagnóstico de cáncer de seno. Se sometió a una mastectomía y a varias sesiones de quimioterapia.



Sin embargo, Bland, quien vivía en Cheshire, Reino Unido, supo en mayo de este año que su cáncer era incurable y que solo le quedaba probar un ensayo clínico.



Y unos tres meses después recibió otra mala noticia. En agosto, una revisión mostró que tenía metástasis.



El ensayo clínico, su última esperanza, no había funcionado.

El podcast



Cuando supo de su enfermedad, Bland se convirtió en coanfitriona del podcast "You, Me and the Big C" ("Tú, yo y la gran C", donde C es igual a cáncer), junto a Deborah James y Lauren Mahon.



Bland copresentó el podcast "Tu, yo y la gran C" junto a Lauren Mahon y Deborah James donde se hablaba del cáncer.

James y Mahon también han sufrido cáncer cuando eran treintañeras, como informó BBC Mundo en marzo, en un artículo sobre el programa semanal de las tres mujeres.



En el podcast, hablaban sobre la temida enfermedad desde la experiencia personal, con honestidad, mucho humor y "una mirada sincera".



En su tuit del lunes, Bland también había escrito que "Debs y Lozz continuarán con el podcast #youmebigc".



Durante entrevistas y artículos en varios medios británicos, la periodista confesó que "no le tenía miedo a la muerte", pero que estaba en una carrera contrarreloj para "dejarle un libro de memorias a su hijo".



"Para Freddie", explicó, sería una "carta de amor para mi hermoso niño que espero que deje una huella de mí y de mi amor por él a su alrededor para siempre".