icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Previamente, otro cayuco con 97 sobrevivientes fue rescatado el lunes al sur de la isla de El Hierro. (Foto: EFE)
Previamente, otro cayuco con 97 sobrevivientes fue rescatado el lunes al sur de la isla de El Hierro. (Foto: EFE)
/ Gelmert Finol
Por Agencia EFE

Más de 80 personas, entre ellas una bebé, murieron en la travesía de una barcaza precaria (cayuco) que salió hace 27 días desde Gambia hacia las islas atlánticas españolas de Canarias con 127 ocupantes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.