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Niños se refrescan en fuente durante ola de calor en Francia. Foto: EFE
Niños se refrescan en fuente durante ola de calor en Francia. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Dos niños de 2 y 4 años fallecieron este lunes en la ciudad francesa de Carpentras (sureste) dentro del coche de su madre, que se estaba estacionado en un aparcamiento, aparentemente atrapados en el interior en plena ola de calor.

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