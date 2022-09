El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle fueron “des-invitados” de la recepción previa al funeral de la reina que Carlos III ofrecerá en el Palacio de Buckingham para líderes mundiales.

La pareja había recibido la invitación al evento que organiza el monarca y la reina consorte Camilla. Sin embargo, luego fueron informados de que se trató de un error. Según se les aclaró, del evento pueden participar solo los miembros activos de la realeza, “en servicio”, según consignó el diario británico The Telegraph.

No obstante, no trascendió cómo fue que Harry, de 38 años, y Meghan, de 41, fueron invitados originalmente. De hecho, en la corona británica no se esperaba que ambos asistieran. A su vez, la invitación también llamó la atención de la pareja. Según consignó el medio británico, Harry y Meghan estuvieron desconcertados al recibir el documento.

Harry y Meghan renunciaron en el 2020 a los deberes reales y su relación con la corona británica se cambió por completo.

Días atrás, se conoció que Carlos III le otorgó un permiso excepcional a Harry para que pueda utilizar su uniforme militar en la vigilia de los príncipes que se realizará este sábado, junto con los otros nietos de Isabel II.

Tras su salida de la corona, Harry perdió sus títulos militares.