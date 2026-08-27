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Resumen

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El comandante militar serbobosnio Ratko Mladic escucha a una intérprete durante las declaraciones pronunciadas tras una reunión entre líderes serbobosnios y la ONU en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, el 18 de mayo de 1993. (EFE/EPA/ENRIC MARTI).
El comandante militar serbobosnio Ratko Mladic escucha a una intérprete durante las declaraciones pronunciadas tras una reunión entre líderes serbobosnios y la ONU en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, el 18 de mayo de 1993. (EFE/EPA/ENRIC MARTI).
/ ENRIC MARTI
Por Agencia AFP

El ex jefe militar de los serbios de Bosnia y criminal de guerra Ratko Mladic murió en un hospital penitenciario en La Haya, informó la cadena estatal serbia RTS, tras sufrir varios derrames cerebrales.

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