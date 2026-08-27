El ex jefe militar de los serbios de Bosnia y criminal de guerra Ratko Mladic murió en un hospital penitenciario en La Haya, informó la cadena estatal serbia RTS, tras sufrir varios derrames cerebrales.

Mladic, de 84 años, fue apodado el “carnicero de Bosnia” por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, durante la guerra de Bosnia.

Mladic estaba gravemente enfermo desde hace meses, y en abril sufrió un derrame cerebral, según su familia. Falleció días después de que la justicia de la ONU rechazó la demanda de su familia y del gobierno serbio para que fuera trasladado a un hospital militar de Belgrado.

Esta fotografía, tomada el 15 de febrero de 1994 muestra al general serbobosnio Ratko Mladic en Sarajevo. (Foto de Pascal GUYOT / AFP). / PASCAL GUYOT

Este ex general dirigió a las fuerzas serbias de Bosnia durante la guerra de 1992-1995.

Fue condenado en 2017 a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia, por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la guerra de Bosnia, que dejó cerca de 100.000 muertos. El veredicto fue confirmado en apelación en 2021.

Ratko Mladic simula tomar fotografías mientras está sentado en el banquillo de los acusados ​​antes de la audiencia del veredicto final de apelación contra su condena por genocidio por la masacre de Srebrenica. (Foto de Jerry Lampen / ANP / AFP). / JERRY LAMPEN

Entre esos crímenes destaca la masacre de unos 8.000 hombres y adolescentes bosnios musulmanes, cometida por las fuerzas serbobosnias en julio de 1995 en Srebrenica.

Mladic consiguió fugarse pero finalmente fue detenido en Serbia en 2011 tras 16 años prófugo. Algunos dirigentes serbios siguen admirándolo.

Durante la guerra de los Balcanes fue el rostro castrense del trío compuesto junto al entonces presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, y el líder político de los serbios de Bosnia Radovan Karadzic.