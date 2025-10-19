Museo del Louvre: Francia confirma el robo de ocho joyas “de un valor patrimonial inestimable”

Ocho joyas “de un valor patrimonial inestimable”, incluidas la diadema de la emperatriz Eugenia y dos collares, fueron robadas durante el atraco de este domingo en el museo del Louvre de París, anunció el ministerio de Cultura de Francia en un comunicado.

Un noveno objeto, la corona de la emperatriz Eugenia, fue abandonado por los ladrones durante su huida y su estado está “siendo examinado”, detalló el ministerio. “Dos vitrinas de alta seguridad” fueron objeto del robo, añadió.

Agentes de la policía de Francia junto a un montacargas utilizado por ladrones para entrar en el Museo del Louvre, en el Quai François Mitterrand, París, el 19 de octubre de 2025. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP). / DIMITAR DILKOFF

Información en desarrollo