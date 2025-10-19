Museo del Louvre: Francia confirma el robo de ocho joyas “de un valor patrimonial inestimable”

Escucha la noticia
Ocho joyas “de un valor patrimonial inestimable”, incluidas la diadema de la emperatriz Eugenia y dos collares, fueron robadas durante el atraco de este domingo en el museo del Louvre de París, anunció el ministerio de Cultura de Francia en un comunicado.
Un noveno objeto, la corona de la emperatriz Eugenia, fue abandonado por los ladrones durante su huida y su estado está “siendo examinado”, detalló el ministerio. “Dos vitrinas de alta seguridad” fueron objeto del robo, añadió.
Información en desarrollo
