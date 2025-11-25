Agentes de policía franceses junto a un montacargas utilizado por los ladrones para entrar en el Museo del Louvre, en el Quai François Mitterrand, en París, el 19 de octubre de 2025. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP
Agentes de policía franceses junto a un montacargas utilizado por los ladrones para entrar en el Museo del Louvre, en el Quai François Mitterrand, en París, el 19 de octubre de 2025. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP
Detienen a otros dos hombres y dos mujeres por el robo en el museo del Louvre
Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas en el , que se suman a las cuatro personas ya imputadas en este caso, .

“Cuatro personas fueron detenidas”, dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué son sospechosos.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Macron reitera que las joyas robadas del Louvre “serán recuperadas”

Según el diario Le Parisien, entre los detenidos, figura el cuarto hombre que participó en el espectacular robo, que . Los otros tres fueron arrestados en octubre.

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

debajo de la Galería Apolo del museo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros.

Los visitantes hacen cola para entrar en el Museo del Louvre, junto a la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei en París, el 22 de octubre de 2025. Foto: Thibaud MORITZ / AFP
Durante su huida, dejaron caer que una vez perteneció a la emperatriz de origen español Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

El rápido robo reavivó las críticas sobre el estado del museo más visitado del mundo. El Tribunal de Cuentas consideró que privilegió las operaciones visibles y atractivas" en detrimento de la seguridad.

Ante un estado de deterioro alarmante, el presidente francés, , anunció a inicios de año un proyecto “colosal” para modernizarlo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Mona Lisa y entradas más caras para los no europeos.

El Museo del Louvre reabrió este miércoles 22 de octubre por la mañana al público por primera vez desde el robo del pasado domingo. (EFE)

