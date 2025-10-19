El robo de un conjunto de joyas “de un valor patrimonial e histórico incalculable” en el Museo del Louvre lo llevó a cabo en apenas siete minutos un comando de cuatro ladrones “profesionales” este domingo por la mañana, pero que perdieron una parte del botín en su huida.

