Las alarmas del Louvre funcionaron durante el robo, asegura la presidenta del museo

La presidenta directora del Louvre, Laurence des Cars, aseguró el miércoles que las alarmas del museo funcionaron durante el espectacular robo de joyas, pero admitió que el sistema de videovigilancia en el exterior es “muy insuficiente”, en su comparecencia ante una comisión en el Senado.

A la pregunta de si funcionaron todas las alarmas en el momento del robo, Des Cars respondió “absolutamente”.

“Las cámaras [de vigilancia] funcionaron en el interior”, continuó.

Cuando se le interpeló por la videovigilancia exterior, respondió: “Esa es nuestra debilidad”.

“ Hay algunas cámaras perimetrales, pero están obsoletas [...] Es muy insuficiente y no cubre claramente todas las fachadas del Louvre . Desgraciadamente, en el lado de la galería de Apolo, la única cámara instalada está orientada hacia el oeste”, y por lo tanto, no cubría el balcón por donde accedieron los ladrones, añadió, en sus primeras declaraciones públicas desde el hurto.

A raíz del incidente, que dio la vuelta al mundo y ha puesto en duda las medidas de seguridad en los museos en Francia, la responsable también pidió que se instalara “una comisaría de policía” dentro del establecimiento.

“Quiero solicitar al Ministerio del Interior que estudie si sería posible instalar una comisaría de policía dentro del museo”, dijo Des Cars.

Entre otras medidas previstas “a corto plazo”, la responsable citó “la seguridad de las inmediaciones del Louvre, especialmente en la calzada”.

Des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Louvre, el museo más visitado del mundo, dijo en su comparecencia que presentó su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien la rechazó.

La policía sigue buscando al grupo de cuatro malhechores que perpetró el atraco. La operación, que duró apenas ocho minutos, relanza el debate sobre las medidas de seguridad de esta pinacoteca, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, 80% de los cuales extranjeros.

