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Visitantes toman una fotografía de la ventana que se rompió durante la reapertura al público de la Galería Apolo, donde en 2025 fueron robadas joyas de la corona francesa, en el Museo del Louvre en París, el 22 de julio de 2026. (LOU BENOIST / POOL / AFP)
Visitantes toman una fotografía de la ventana que se rompió durante la reapertura al público de la Galería Apolo, donde en 2025 fueron robadas joyas de la corona francesa, en el Museo del Louvre en París, el 22 de julio de 2026. (LOU BENOIST / POOL / AFP)
/ LOU BENOIST
Por Agencia AFP

La deslumbrante galería del Louvre que fue blanco de un rocambolesco robo en octubre reabrió al público este miércoles, convirtiéndose en una nueva atracción para los turistas a pesar de que sus exposiciones más valiosas fueron retiradas.

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