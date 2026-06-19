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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (derecha), da la bienvenida al presidente hondureño, Nasrí Asfura (izquierda). Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (derecha), da la bienvenida al presidente hondureño, Nasrí Asfura (izquierda). Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Redacción EC

Los presidentes hondureño y ucraniano, Nasry ‘Tito’ Asfura y Volodymyr Zelensky, acordaron este viernes durante la primera visita a Kiev del mandatario centroamericano trabajar en la posible transferencia a Honduras de tecnologías agrícolas y de drones ucranianos.

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