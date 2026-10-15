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Resumen

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Por Agencia EFE

La jueza Navi Pillay, Nobel de la Paz que conoció el apartheid, juzgó el genocidio de Ruanda y presidió la investigación de la ONU en Gaza, acusa de “hipocresía” a las democracias que defienden el derecho internacional solo cuando les conviene y consideró, en una entrevista con EFE, “imperdonable” el nivel de “crueldad y violencia” de Israel en Palestina.

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