El papa León XIV condena las “heridas abiertas” de las guerras en el mundo en su homilía de Navidad

El papa León XIV denunció este jueves la “absurdidad” de los discursos belicosos y las “heridas abiertas” que dejan las guerras en el mundo, en su homilía de Navidad en la que se refirió a la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

“Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas”, declaró el pontífice durante la misa en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En su sermón, el Papa recordó en particular las “tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío”, y los cientos de miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces.

León XIV, electo jefe de la Iglesia católica el pasado mayo, celebró la noche del miércoles su primera misa del Gallo como Papa, y aprovechó para enviar un mensaje de “caridad y esperanza”.

El Papa León XIV saluda a los fieles desde el balcón principal de la basílica de San Pedro antes de pronunciar el mensaje Urbi et Orbi y la bendición a la ciudad y al mundo por Navidad. (Foto de Tiziana FABI / AFP). / TIZIANA FABI

El obispo de Roma había pedido ya el martes una tregua global de un día por Navidad, y apuntó en particular al conflicto ucraniano y a los ataques de Rusia -“parece haber rechazado la petición”, dijo.

A mediodía (11H00 GMT), León XIV pronunciará su tradicional bendición “urbi et orbi”, en la que se referirá a los conflictos en el mundo.

Bajo el signo de la esperanza

En Gaza, la minúscula comunidad católica asistió a la misa del Gallo la noche del miércoles en el único templo de esta confesión en el enclave palestino.

“La guerra, en todas sus formas, ha sido durísima para todos los que vivimos en esta tierra. Esperamos que este año marque el inicio de una nueva fase, en la que termine por completo la guerra y vuelva la vida a Gaza”, dijo a AFP Elias Al Jalda, un cristiano gazatí.

“Nuestras celebraciones son muy limitadas. Intentamos vivir lo mejor posible con lo que tenemos, y esperamos que el próximo año traiga más paz y amor”, añadió Rami al Far, otro fiel que asistió a la misa.

La guerra de Gaza, consecutiva a la ofensiva del movimiento islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, obligó a anular los dos últimos años las celebraciones en Belén, la ciudad palestina donde según la Biblia nació Jesús.

Sin embargo, con la tregua en Gaza, la localidad cisjordana recuperó el espíritu festivo. Cientos de fieles se congregaron en la misa del Gallo en la iglesia de la Natividad, flanqueada por un imponente árbol decorado, tras una jornada de villancicos y desfiles de scouts.

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, pronunció en Belén una homilía centrada en la paz y la esperanza, frente a las decisiones políticas y los equilibrios de poder que “a menudo parecen determinar el destino de los pueblos”.

“La Navidad, sin embargo, nos invita a mirar más allá de la lógica de la dominación, a redescubrir el poder del amor, la solidaridad y la justicia”, dijo el cardenal italiano, que el domingo celebró misa en Ciudad de Gaza.

Política y desastres naturales

En la isla indonesia de Sumatra, devastada por las inundaciones que hace cuatro semanas dejaron más de un millar de muertos y al menos 170 desaparecidos, la iglesia protestante de Angkola albergó también a sus fieles, muchos de ellos residentes aún en refugios.

Krismanto Nainggolan, que perdió su casa en las riadas, en el distrito de Tapanuli Sur, dijo que la misa de Navidad este año fue “diferente” y agridulce.

“Los sentimientos son contradictorios. Cada palabras del pastor nos hizo llorar. Pero el espíritu de la Navidad nos da fuerza”, dijo a AFP tras el servicio religioso.

Los temporales también amenazan otras partes del mundo. En California, Los Ángeles y la mayor parte del sur del estado se encuentran en alerta por inundaciones repentinas. Las autoridades, que temen el equivalente de varios meses de lluvia en los próximos días, emitieron órdenes de evacuación inmediata para cientos de hogares.

Y en Turquía, las autoridades detuvieron a 115 presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico, sospechosos según la fiscalía de Estambul de planear atentados durante las celebraciones de fin de año.

En otro registro, el presidente estadounidense, Donald Trump, dirigió un mensaje navideño en tono poco amigable a sus opositores demócratas.

“Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente”, dijo el republicano en su red Truth Social.