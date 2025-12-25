El papa León XIV anima a Rusia y Ucrania a negociar directamente el fin de la guerra en su primera bendición Urbi el Orbi

León XIV animó este jueves a Rusia y Ucrania a tener el “valor” de negociar de forma “directa” el final de la guerra, e incidió en la situación humanitaria en Gaza, en su primera Navidad como Papa.

“Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, dijo en su bendición navideña “urbi et orbi”, a la ciudad y el mundo.

Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, espera la respuesta de Moscú al plan actualizado de Estados Unidos para poner fin a la contienda. Las últimas conversaciones directas se produjeron hace medio año y no resultaron en ningún cese de las hostilidades.

Según los detalles revelados el miércoles por el presidente Volodymyr Zelensky, el plan de Washington para Ucrania propone congelar el frente, y abre la puerta a crear zonas desmilitarizadas.

“Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas”, declaró poco antes León XIV en su homilía, durante la misa oficiada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

En su sermón, el Papa destacó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces.

En ese sentido, recordó las “tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío”, y los cientos de miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas.

El Pontífice estadounidense y peruano también tuvo palabras para América Latina y sus líderes, y para los migrantes que “recorren el continente americano” en busca de un futuro mejor.

“Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas”, declaró tras la misa.

El único país de la región que mencionó en particular fue Haití, para el que pidió “que cese (...) toda forma de violencia y pueda avanzar por el camino de la paz y la reconciliación”.

León XIV, electo jefe de la Iglesia católica el pasado mayo, celebró la noche del miércoles su primera misa del Gallo como papa, y aprovechó para enviar un mensaje de “caridad y esperanza”.