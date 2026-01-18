El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando en Caracas, el 17 de diciembre de 2025. (Palacio de Miraflores / EFE)
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando en Caracas, el 17 de diciembre de 2025. (Palacio de Miraflores / EFE)
/ Wendys Olivo Palacio de Miraflores
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Nicolás Maduro para su exilio de Venezuela
Resumen de la noticia por IA
El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Nicolás Maduro para su exilio de Venezuela

El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Nicolás Maduro para su exilio de Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El secretario de Estado, , confirmó que el trabajó para conseguir una solución “que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con (Nicolás) y otros representantes del régimen, pero esto no fue posible”.

Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, dijo Parolin en la tarde del sábado al margen de un acto en referencia indirecta a lo que escribió el Washington Post sobre su intervención para conseguir un salvoconducto para Nicolás Maduro, antes de que fuera detenido por Estados Unidos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab como ministro, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro

Y agregó: “Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho”.

Explicó que ahora la situación en el país “es de gran incertidumbre” y deseó “evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre”.

El ‘número dos’ del Vaticano también afirmó que ahora “es necesaria una democratización del país”.

Aunque Parolin no dio detalles, el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano.

El papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, la última este viernes durante su largo discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, cuando pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

VIDEO RECOMENDADO

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles 14 de enero que su país "se abre a un nuevo momento político", en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC