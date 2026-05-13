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El expresidente francés Nicolas Sarkozy llega al tribunal en el último día de la audiencia de apelación en el caso de la financiación libia, en el juzgado de París, Francia, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/YOAN VALAT)
El expresidente francés Nicolas Sarkozy llega al tribunal en el último día de la audiencia de apelación en el caso de la financiación libia, en el juzgado de París, Francia, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/YOAN VALAT)
/ YOAN VALAT
Por Agencia EFE

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París pidió este miércoles una pena de siete años de cárcel para el expresidente francés Nicolas Sarkozy, dos más de los que fue condenado en primera instancia, por haber recibido financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para la campaña que le llevó al Elíseo en 2007, o al menos haberlo intentado.

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