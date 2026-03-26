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El chileno Nicolás Zepeda habla con sus abogadas en el primer día de su juicio, en el que se le acusa del asesinato de su exnovia japonesa en Francia en 2016, en el juzgado de Besanzón, el 29 de marzo de 2022. (Foto de PATRICK HERTZOG / AFP).
El chileno Nicolás Zepeda habla con sus abogadas en el primer día de su juicio, en el que se le acusa del asesinato de su exnovia japonesa en Francia en 2016, en el juzgado de Besanzón, el 29 de marzo de 2022. (Foto de PATRICK HERTZOG / AFP).
/ PATRICK HERTZOG
Por Agencia AFP

La justicia de Francia condenó este jueves a cadena perpetua al chileno Nicolás Zepeda por el asesinato premeditado en 2016 de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, en el último juicio de este mediático caso sin cadáver.

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