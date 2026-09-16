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El Príncipe Carlos y Diana, Princesa de Gales, posan para los fotógrafos junto al río Dee en Escocia durante su visita posterior a la luna de miel, el 19 de agosto de 1981. (AFP).
El Príncipe Carlos y Diana, Princesa de Gales, posan para los fotógrafos junto al río Dee en Escocia durante su visita posterior a la luna de miel, el 19 de agosto de 1981. (AFP).
Por Agencia EFE

El ahora rey británico Carlos III dijo a su cuñado, el conde Charles Spencer, poco después de la muerte de la princesa Diana: “No te preocupes, pronto la olvidaremos”, en una llamada telefónica que desvela su hermano en sus memorias ‘Swan Song: Diana, my sister’ (‘El canto del cisne: Diana, mi hermana’).

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