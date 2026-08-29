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El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, pronunció su primer discurso a la nación en el Palacio Real de Oslo, el 29 de agosto de 2026. (Heiko Junge / NTB / AFP)
El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, pronunció su primer discurso a la nación en el Palacio Real de Oslo, el 29 de agosto de 2026. (Heiko Junge / NTB / AFP)
/ HEIKO JUNGE
Por Agencia AFP

Noruega abre este sábado una nueva página de su historia de la mano de su rey Haakon VIII, quien asume el trono tras la muerte de su padre Harald V, una figura unificadora que permaneció 35 años a la cabeza del reino.

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