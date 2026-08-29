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El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, pronunció su primer discurso a la nación en el Palacio Real de Oslo, el 29 de agosto de 2026. (Heiko Junge / NTB / AFP)
El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, pronunció su primer discurso a la nación en el Palacio Real de Oslo, el 29 de agosto de 2026. (Heiko Junge / NTB / AFP)
/ HEIKO JUNGE
Por Agencia EFE

El rey Haakon VIII se mostró este sábado dispuesto a asumir e imprimir su sello a la gran tarea de suceder al monarca fallecido, al tiempo que agradeció todas las muestras de cariño por parte de la ciudadanía en su primer discurso a la nación como monarca de Noruega tras la muerte el viernes de su padre, Harald V.

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